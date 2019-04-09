Пожар произошел 9 апреля около 15.00 в Акжайыкском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник отдела по ЧС Акжайыкского района Темирхан Кажгалиев, в строительном магазине ИП "РеалСнаб" горело потолочное перекрытие. – Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Пожар был локализован в 15.15, а в 15.49 был полностью ликвидирован. На месте работали трое пожарных и одна единица техники. Жертв  и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщил Темирхан Кажгалиев. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.