Как сообщил начальник отдела по ЧС Акжайыкского района Темирхан Кажгалиев, в строительном магазине ИП "РеалСнаб" горело потолочное перекрытие. – Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Пожар был локализован в 15.15, а в 15.49 был полностью ликвидирован. На месте работали трое пожарных и одна единица техники. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщил Темирхан Кажгалиев. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются.