Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 8 апреля в 12.00 на телефон 102 Центра оперативного управления УП г.Актобе позвонил диспетчер автовокзала «Сапар» и сообщила, что в зале ожидания обнаружила хозяйственную сумку. - На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было. Оказалось, что сумку забыл 29-летний мужчина. В тот же день примерно в 14:30 часов поступил звонок о том, что напротив автовокзала «Сапар» на парковке обнаружена спортивная сумка. Также на место были направлены наряды полиции, в сумке так же оказались кем-то забытые личные вещи, - сообщили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.