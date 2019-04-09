Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 апреля в Западно-Казахстансом государственном университете прошло заседание экспертного совета при региональной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания. Как рассказал ректор ЗКГУ имени М. Утемисова Нурлан Сергалиев, в апреле 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и на совете были подведены итоги двухлетней работы. – Программа "Рухани жангыру" - это не программа одного дня, соответственно, и результаты мы увидим так быстро. Но она необходима. Потому что она идейное и духовное составляющее, которое мы вкладываем в наших детей. Основная ответственность реализации программы лежит на школах и высших учебных заведениях. Экспертами было подчеркнуто, что у народа должна быть национальная идея, на которую он будет опираться. В нашем университете разработана специальная программа - основа "Рухани жангыру", она введена в учебный процесс и со студентами ведется определенная работа в этом направлении. По каждой программе у нас есть план работы. Ведь в программе "Рухани жангыру" есть несколько направлений, в том числе полиязычие, то есть каждый житель должен освоить три языка, чтобы в будущем он мог спокойно учиться и работать, - отметил Нурлан Сергалиев. Стоит отметить, что во время заседания также были подведены результаты работы по исследованию и популяризации сакральных мест Казахстана, в том числе на территории нашей области. – Нам нужно искать очень много исторических документов. Историки ведут поиски исторических карт, писем и записей о сакральных объектах. Ведь чтобы признать объект сакральным, нужно предоставить научные факты. Перед учеными стоит задача найти документальные подтверждения. Эксперты отметили, что нужно переходить на хорошую образовательную методологическую основу. По ЗКО семь объектов включили в список сакральных мест Казахстана, среди которых городище Жайык, Хан ордасы, мавзолей Таксайской царицы, музей "Алаш", мавзолей Дадем ата, мавзолей Гумара Караша и мавзолей Даулеткерея, - сообщил ректор высшего учебного заведения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.