В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудники группы природоохранной полиции управления МПС ДП ЗКО совместно с сотрудниками «Охотзоопром» в ходе ОПМ «Бекіре-2019» 5 апреля в 02:40 вблизи п.Чапаево задержали автомашину марки «ГАЗ-53», за рулем которой находился 39-летний мужчина. Он перевозил около 3,5 тонн рыбы частиковых пород без соответствующих документов. - По данному факту отделом полиции Акжайыкского района начато досудебное расследование по ч.1 ст.196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Происхождение рыбы проверяется. Стоит отметить, что на территории Западно-Казахстанской области в пределах Урало-Каспийского бассейна в период с 1 апреля по 31 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2019», направленное на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной добычи, оборота и контрабанды рыб и их продукции, - сообщили в пресс-службе полиции. 8MY8UFkOEAw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.