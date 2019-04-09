Иллюстративное фото из архива "МГ" Мальчик, по словам родителей, скакал на лошади, а затем упал с нее. В этот момент лошадь ударила ребенка в лицо копытом задней ноги. - Мальчика госпитализировали с диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Линейный перелом лобных пазух и медиальной стенки левой орбиты. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Носовое кровотечение. Перелом костей носа. Травматический шок второй-третьей степени. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени». Лор-врач провел оперативное лечение, сделав ребенку заднюю тампонаду носоглотки с репозицией костей носа, - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев. По данным врачей, сейчас подросток в связи с улучшением состояния готовится к выписке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.