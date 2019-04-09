8-летняя Балауса прошла два курса лечения в Самаре и теперь 22  апреля девочку ждут на третий курс реабилитации, передает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".   Как рассказала мама девочки Ботагоз, с помощью неравнодушных граждан им удалось два раза пройти курс лечения, после которого Балауса чувствует себя значительно лучше. – Балауса стала менее капризной и намного спокойнее, улучшилось внимание, увеличился словарный запас. Раньше она ни на что не реагировала. Сейчас даже стала выполнять задания и называть имена членов семьи, хотя раньше и свое не могла произнести. Мы очень рады, что у нашей девочки наконец-то появился шанс на счастливое и беззаботное детство, - рассказала Ботагоз. По словам Ботагоз, врачи назначили третий курс реабилитации на 22 апреля и подчеркнули, что желательно получать лечение своевременно. Лечение продлится три недели. – Стоимость третьего курса составляет 290 тысяч тенге и 260 тысяч тенге нужно на спецпитание для дочери. Кроме Балаусы, у нас есть еще шесть детей. Жилье мы снимаем, я не работаю. Зарплаты супруга в 120 тысяч тенге нам не хватает, чтобы самостоятельно накопить на лечение дочери. Самим нам не справиться, каждая минута на счету. Но мы не сдадимся. Балауса обязательна поправится и будет со своими сверстниками ходить в школу, расти и радоваться жизни. Прошу всех неравнодушных людей помочь нам справиться с этой бедой. Помогите нам, пожалуйста, - рассказала Ботагоз. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девоччка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу, однако такую сумму самостоятельно семья собрать не могла.
Kazkom 5578 3427 1723 0095 ИИН 850623351503.
Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 ИИН 851124451381  Номер Ботагоз 8 707 821 85 68 Kaspi Gold 5169 4971 0498 6249 ИИН 850623351503
