В Мунайлинском районном суде начался судебный процесс в отношении представителя компании ТОО «Таракан-Нет», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Подсудимый с 24 ноября 2018 года находился под домашним арестом. В отношении представителя компании ТОО «Таракан-Нет» было возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". По информации пресс-службы Мангистауского областного суда, подозреваемый с июня 2018 года, прикрываясь ТОО «Таракан-Нет», без лицензии оказывал услуги по травле насекомых. - Подсудимый, получив у владельца квартиры за работу 30 тысяч тенге, незаконно осуществил травлю клопов химическим раствором. Для этих целей он сверх нормы использовал таблетки «Квикфос» производства Индии, предназначенные для сельского хозяйства. Подсудимый не предупредил соседей о проводимой работе. В результате от токсичного отравления скончались молодая женщина и 2-летний ребенок, – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда. Напомним, что трагедия произошла 23 ноября 2018 года. В селе Мангистау Мунайлинского района при дезинсекции жилого дома отравились шесть человек, двое из них скончались. Двухлетняя девочка скончалась в стенах медучреждения. Еще одна пострадавшая женщина 1989 года рождения скончалась по дороге в больницу. Регина ЯСНАЯ