Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, инцидент произошел вечером 8 апреля. – С балкона девятого этажа в городе Аксай выпал 3-летний ребенок. Он был сразу же госпитализирован в реанимацию. Проведена консультация по телефону с детским хирургом областной детской многопрофильной больницы. Из-за тяжести состояния транспортировка ребенка невозможна. Выехала бригада санавиации в составе детского нейрохирурга, детского хирурга и детского реаниматолога. Состояние малыша остается крайне тяжелым, ребенок находится в коме, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.