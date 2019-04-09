Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.

Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.

Чтобы родители были спокойны за своего ребенка, образовательный центр организовывает детские поездки в сопровождении своих сотрудников. Для взрослых также предлагаются индивидуальные поездки в любое время года в самые востребованные для изучения английского языка страны мира.• изучение языка, • навыки проживания за границей, • умение общаться с людьми разных стран, • культурное обогащение. На ближайшее лето мы предлагаем три направления для детских учебных поездок.• 14 июля-03 августа • Возраст: 12-18 лет Развлекательная программа предстоит очень насыщенная. Мы посетим Disneyland Universal Sudios, Hollywood, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA Tour и многое другое.• 23 июня-14 июля • Возраст: 10-17 лет Кроме посещения самых известных достопримечательностей Лондона, мы поедем на целый день в Брайтон и увидим разницу между самыми крупными городами Англии. Один из дней мы посвятим Harry Potter Tour. Дети смогут увидеть, где и как снимался любимый многими фильм – декорации, здания, костюмы, атрибуты и многое другое.• 1-21 июля • Возраст: 13-26 лет За три недели мы успеем изучить всю Прагу, а также съездим в Германию и Австрию.- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок улучшил свой английский, побывал за рубежом и стал более самостоятельным, отправьте его с «Destination». По приезду вы увидите внушительные результаты, - говорит директор языковой школы Роман Лушаков. Регистрация до 1 мая! Для регистрации на поездки нужны: паспорт ребенка, документы родителей, регистрационный взнос.