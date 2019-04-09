Языковая школа «Destination» уже в течение семи лет воплощает мечты тех, кто хочет побывать в европейских странах или США и улучшить знания английского языка.
Чтобы родители были спокойны за своего ребенка, образовательный центр организовывает детские поездки в сопровождении своих сотрудников. Для взрослых также предлагаются индивидуальные поездки в любое время года в самые востребованные для изучения английского языка страны мира.
Изучение английского за рубежом – это освоение нескольких направлений одновременно:
• изучение языка,
• навыки проживания за границей,
• умение общаться с людьми разных стран,
• культурное обогащение.
На ближайшее лето мы предлагаем три направления для детских учебных поездок.
США, Лос-Анджелес – осталось три места
• 14 июля-03 августа
• Возраст: 12-18 лет
Развлекательная программа предстоит очень насыщенная. Мы посетим Disneyland Universal Sudios, Hollywood, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA Tour и многое другое.
Англия, Лондон – осталось 5 мест
• 23 июня-14 июля
• Возраст: 10-17 лет
Кроме посещения самых известных достопримечательностей Лондона, мы поедем на целый день в Брайтон и увидим разницу между самыми крупными городами Англии. Один из дней мы посвятим Harry Potter Tour. Дети смогут увидеть, где и как снимался любимый многими фильм – декорации, здания, костюмы, атрибуты и многое другое.
Чехия, Прага – осталось 7 мест
• 1-21 июля
• Возраст: 13-26 лет
За три недели мы успеем изучить всю Прагу, а также съездим в Германию и Австрию.
Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.
Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.
- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок улучшил свой английский, побывал за рубежом и стал более самостоятельным, отправьте его с «Destination». По приезду вы увидите внушительные результаты, - говорит директор языковой школы Роман Лушаков.
Регистрация до 1 мая! Для регистрации на поездки нужны: паспорт ребенка, документы родителей, регистрационный взнос.
Адрес международного отдела: ул. Жукова, 1, 211 каб.
Предварительная запись по телефонам: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46.
