Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 9 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о назначении досрочных выборов.
- Я принял решение, согласно Конституции, провести досрочные выборы президента РК 9 июня 2019 года, - сообщил Касым-Жомарт Токаев. - Я советовался с Елбасы – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, премьер-министром страны. Согласовал своё решение с Конституционным Советом. Встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах – важное и необходимое. Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всём мире.
Президент сказал, что сейчас все мы переживаем исторический момент.
- Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества. С момента вступления в должность президента я выезжал в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Мой вывод: мы идём правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей независимости, незыблемо. Поэтому твёрдо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперёд, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую неопределённость, - пояснил Касым-Жомарт Токаев. - К тому же обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путём прямого волеизъявления народа на выборах.
Касым-Жомарт Токаев добавил , что Казахстан – демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа.
- Как действующий глава государства я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это – моя принципиальная позиция! Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники! Народная мудрость гласит: "Созидание будет там, где есть единство" ("Бірлік бар жерде, тірлік бар"). Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи, - обратился президент.
Сразу после обращения Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента РК. В связи с этим он поручил:
Напомним
- Центральной избирательной комиссии – обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов;
- Правительству Республики Казахстан – принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов;
- Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса принес присягу
.Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
Внеочередные выборы президента Казахстана в нашей стране пройдут уже в третий раз. Ранее они проводились 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.