Фото с соцсетей 8 апреля в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой состоялся конкурс "Мисс Уральск 2019". По словам организаторов, в конкурсе приняли участие 20 девушек. – Конкурс готовился в течение четырех месяцев, сами же девушки проходили подготовку два месяца. В финале участвовали 20 девушек. По условиям конкурса, девушки сначала приняли участие в благотворительном вечере. Все собранные средства на этом вечере были направлены для помощи в приют для животных. Сам конкурс состоял из трех туров - визитная карточка, хореография, дефиле. За неделю в социальных сетях было объявлено голосование, и девушка, набравшая самое большое количество голосов, была названа "Мисс Instagram", - рассказала директор регионального отборочного тура "Мисс Казахстан - Мисс Уральск-2019" Жулдыз Хуспанова. В составе жюри были заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, фотограф Дмитрий Шек, хореограф Аслан Толеугалиев, обладательница титула "Мисс Уральск-2010" Жанна Жумалиева, а также директор дома моды Жулдыз Хуспанова. По итогам конкурса самой красивой девушкой Уральска была признана 17-летняя Эмилия Гусманова. Она будет представлять наш город в республиканском конкурсе "Мисс Казахстан", который состоится в мае этого года. Кроме этого, девушка стала обладательницей путевки в Италию и набора золотых украшений. I Вице-Мисс Уральска стала Аружан Ануарова, II Вице-Мисс Уральска члены жюри назвали Александру Арефину, III Вице-Мисс была признана Зарина Каташева, которая также получила приз зрительских симпатий. Титул "Мисс Instagram" завоевала Арайлым Изимбетова.