- Здрасьте девочки! Сзади нашего дома по адресу: Сары Арка, 40 нашли мальчика. Может, кто знает, разошлите по группам, - такое сообщение пришло вчера поздней ночью многим на WhatsApp. Сообщение сопровождалось фото и видео. В ролике атырауский полицейский Дядя Степа держал на руках малыша. Ребенок хорошо одет. Полицейскому о находке возле мусорного контейнера ребенка с бутылочкой сообщила местная жительница. Как объяснила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, возбуждено уголовное дело по данному факту. Родители тоже нашлись. Подробная информация в интересах следствия не сообщается. -bq-8RWIiXk