В настоящее время в Атырау помидоры завозятся из Туркменистана и Ирана по цене 800-850 тенге за килограмм, а также ИП «Жумагалиев» по цене 600-700 тенге, и реализуются на рынках «Дина» и «Сарайшык». - На сегодняшний день на рынке «Дина» оптовая цена на помидоры составляет 800 тенге, розничная цена – 850-900 тенге за килограмм. Таким образом, ИП «Сауда Зет» приобретает помидоры на рынке «Дина» по 900-950 тенге и поставляет их в супермаркете «Марко» по 969 тенге, который, в свою очередь, реализует помидоры по 1031 тенге, - рассказали в пресс-службе акимата города Атырау. Отметим, что помидоры не включены в список социально значимых продуктов, в связи с этим цена на этот вид овощей государством не регулируется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.