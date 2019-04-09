5 апреля в облакимате прошло совещание по поводу строительства, где аким ЗКО Алтай Кульгинов отметил все недоработки со стороны застройщиков, после чего сделал замечания. - Мы в прошлом году предупреждали, что все должны мыть колеса. Это же в первую очередь влияет на наше благоустройство. Поручения не выполняются и мы это видим. Будем штрафовать, - заявил аким ЗКО. - Чтобы все организовали мойку колес автомашин, которые задействованы в стройке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.