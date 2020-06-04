Предприниматели написали письмо президенту РК и попросили оказать содействие в решении этой проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Строительство НПЗ
в Теректинском районе началось в 2018 году и должно было закончиться в течение двух лет. В декабре прошлого года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО «АВS-Мұнай» и подрядчиком ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены
строительно-монтажные и проектные работы на объекте строительства нефтеперерабатывающего завода на территории села Алгабас Теректинского района.
Долг перед субподрядчиками составил более полумиллиарда тенге
Как выяснилось позже, из-за приостановки строительства завода пострадали также предприниматели, которые предоставляли в аренду спецтехнику, осуществляли поставки ГСМ, строительных материалов, предоставляли услуги по организации питания, вывоза и утилизации отходов и охраняли объект.
– С апреля по июнь 2019 года ТОО «Евро Стандарт ЛТД» исправно оплачивало работу субподрядчиков, но с июля генеральный подрядчик перестал осуществлять оплату за поставленные товары и оказанные услуги ссылаясь на задержки финансирования со стороны арабских инвесторов. При этом строительство завода продолжалось, и поставка товаров и оказание услуг субподрядными компаниями осуществлялось без предоплаты. 10 октября 2019 года заказчик - ТОО «ABS-Мунай» - приостановил строительство завода, а субподрядные компании и работники, участвовавшие в строительстве завода, до настоящего времени не получили оплату за поставленные товары и оказанные услуги. На сегодняшний день задолженность ТОО «Евро Стандарт ЛТД» перед компаниями ЗКО составляет порядка 560 млн тенге, - написали в своем письме предприниматели.
Возмущенные представители субподрядных организаций написали письмо главе государства Касым-Жомарту Токаеву и попросили его помочь решить сложившуюся проблему. Письмо подписали 11 бизнесменов.
– Просим вас вмешаться в данную ситуацию, так как мы не верим в честность разбирательства и 50 компаний рискуют остаться без оплаты, что повлечет за собой остановку предприятий и, возможно, банкротство, при котором работники этих предприятий останутся без работы. 11 октября 2019 года представители подрядных организаций и рабочие, не получившие свои деньги, организовали митинг с требованием незамедлительной выплаты. Во время этого митинга руководство ТОО «ABS-Мунай» в присутствии СМИ и представителей акимата обещали, что в случае возврата суммы банковской гарантии осуществит выплату всем компаниям, участвующим в строительстве НПЗ. Однако ТОО «ABS-Мунай» отказывается погашать образовавшуюся задолженность за строительство НПЗ, - возмутились предприниматели.
Выяснилось, что представители субподрядных организаций неоднократно обращались в акимат ЗКО, прокуратуру, региональную палату предпринимателей ЗКО, но все это не дало ожидаемого результата.
– В этой связи судебные тяжбы и остановка строительства завода негативно скажутся на международном имидже Казахстана и вас лично, как президента Республики Казахстан, - заключили свое письмо предприниматели.
Суды проходят в Нур-Султане
Алексей Сушин, который возглавлял ТОО "Евро Стандарт ЛТД" в период строительства НПЗ сообщил, что судебные разбирательства проходят в городе Нур-Султан (именно там официально зарегистрирована компания ТОО "Евро Стандарт ЛТД").
– Собственник компании "Евро Стандарт ЛТД", на сколько мне известно, находится на Украине. Заказчик ТОО «ABS-Мунай» не принимает работу "Евро Стандарт ЛТД", так как у них есть какие-то замечания. Поэтому и возникла такая задолженность. В суде рассматривается претензия подрядчика к заказчику, то есть «ABS-Мунай» не заплатил подрядчику около 1,5 млрд тенге, в эту сумму входят и деньги субподрядных организаций, и получается, что компания не выполнила свои обязательства перед подрядной организацией. У "Евро Стандарт ЛТД" нет своих денег, чтобы погасить задолженность перед предпринимателями. Я полагаю, что пока судебные разбирательства не закончатся, руководители субподрядных организаций вряд ли смогут получить свои деньги. В последний раз я был в Уральске в сентябре прошлого года и после этого я уволился. Сейчас я тоже подал в суд на "Евро Стандарт ЛТД", так как они не освобождают меня от должности и не сняли меня с органов юстиции. Кроме этого, у меня есть претензии по зарплате, так как свою заработную плату, как руководитель компании, я тоже не получил, - сообщил Алексей Сушин в телефонном разговоре корреспонденту "МГ".
Связаться с руководителем компании "Евро Стандарт ЛТД" нам не удалось, так как, по предварительной информации, директор подрядной организации находится за пределами РК.
Подрядчик вывез раковины и щебень
Между тем заместитель директора «ABS-Мунай» Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности у компании перед подрядчиком нет.
– Компания "Евро Стандарт ЛТД" должна юридическим компаниям около 1 млрд тенге, простым рабочим они должны около 12 млн тенге. Недавно было расширенное заседание в палате предпринимателей ЗКО, но представители компании "Евро Стандарт ЛТД" не пришли. Мы там показали все документы, акты сверки, то есть никакой задолженности у нас нет. Люди приходят к нам, требуют деньги, хотя, по сути, им должны не мы, им должен "Евро Стандарт ЛТД". Ведь договор люди заключали с ними, мы перечислили "Евро Стандарту ЛТД" больше положенной суммы. Директор компании Василий Запорожец находится на Украине, контактов его у меня нет. Людям нужно собраться, подать в суд и они выиграют этот суд, дальше подавать в суд Украины. Только так предприниматели и простые рабочие смогут вернуть свои деньги, - говорит Евгений Кейкиев.
Выяснилось, что компания "Евро Стандарт ЛТД" изначально запросила у "ABS-Мунай" за выполненные работы 2,4 млрд тенге.
– Мы им сразу же заплатили 2,6 млрд тенге, то есть больше на 200 млн тенге, это была предоплата. Эти деньги как раз были предназначены на оплату услуг субподрядчиков и рабочих. Мы подали в суд на них в городе Нур-Султан, суд признал компанию недобросовестной и мы расторгли с ними договор. Они подавали на апелляцию в Верховный суд, но проиграли. Теперь мы собираемся заключить договор с другой подрядной организацией, которая продолжит работу по строительству НПЗ. Предположительно, работы возобновятся в июле этого года, на работу возьмем около 300 человек. После завершения строительства на постоянную работу будут трудоустроены 400 человек, - добавил Евгений Кейкиев.
По словам замдиректора "ABS-Мунай", после остановки строительных работ из территории объекта были вывезены строительные материалы.
– Представители компании "Евро Стандарт ЛТД" вывезли оттуда практически все: кондиционеры, обогреватели, водонагреватели, вагончики и даже раковины и лампы. Вывезли щебень. Нам придется все это восстанавливать, - заключил Евгений Кейкиев.
В управлении предпринимательства и индустриального развития ЗКО лишь сообщили, что в данный момент строительно-монтажные работы по строительству нефтеперерабатывающего завода прекращены и идут судебные разбирательства.
Напомним, в мае 2019 года вокруг строительства завода разгорелся первый скандал.
В социальных сетях появилось видео, на котором рабочие, строящие НПЗ, стоят в очереди за талонами на еду в тесном помещении. Тогда представитель инженерной организации ТОО "Aecom-kz" Александр Резвый, которая осуществляет технический надзор за строительством НПЗ, рассказал, что на предприятии трудятся около 270 человек и никаких проблем с питанием и с питьевой водой у них нет. А в декабре прошлого года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО «АВS-Мұнай» и ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены
строительно-монтажные и проектные работы на объекте строительства нефтеперерабатывающего завода на территории села Алгабас Теректинского района. В результате в ТОО «Евро Стандарт ЛТД» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге.
Евгений Кейкиев
