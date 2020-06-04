было приостановлено движение маршрутных автобусов №3 сообщением Меловые горки-Плодоовощной, №35 - Набережная реки Урал-6 микрорайон и №10, следующий по маршруту Рынок-Подхоз. Маршруты принадлежат "ПАП №1" и ТОО "Акжол-Авто".

– В автобусах данного маршрута не соблюдались санитарные требования, водители и кондукторы работали без масок и перчаток, не проводили обработку салонов, не проводили дезинфекцию. Мы неоднократно проводили проверки и неоднократно всех предупреждали. Но нарушения не устранялись и нам пришлось приостановить маршруты. Такая работа будет продолжена, и если перевозчики будут и дальше нарушать требования, то мы будем принимать меры вплоть до снятия автобусов с рейса, - отметил Алмаз Ахошев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заведующий сектором пассажирского транспорта ЖКХ города Уральск Алмаз Ахошев сообщил, что с 4 июняКроме этого, Алмаз Ахошев подчеркнул, что пассажиры тоже часто игнорируют санитарные требования. – Каждый раз мы видим, что люди заходят в автобусы без средств индивидуальной защиты. На просьбы реагируют по-разному: кто-то никак не реагирует, кто-то достает из кармана мятую и грязную маску и надевает ее. Так тоже нельзя, - добавил заведующий сектором.