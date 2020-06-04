Беспорядки происходили 3 июня в СИЗО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Арестанты устроили бунт в СИЗО в Атырау Скриншот с видео Очевидцы прислали в редакцию видео, на котором сняты люди у ворот СИЗО. Они говорят, что их родственники, находящиеся в СИЗО, жалуются на качество еды, антисанитарию, отсутствие медпомощи и побои. Именно это толкнуло их на беспорядки. Стоит отметить, что на одном из присланных видеороликов мужчина, не называя имени и фамилии, говорит, что является арестованным по ст. 290 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". - Сейчас на моем теле нет повреждений синяков и ссадин. Но сотрудники колонии собираются меня забрать, если со мной что-то случится, то вините в этом сотрудников колонии, - говорит мужчина. У родственников арестованных есть видео, на котором снят мужчина со ссадинами и кровоподтеками. При этом он утверждает, что никакой медицинской помощи им не оказывается. По данным канала caspian news, на место сразу же прибыло руководство ДУИС Атырауской области и прокуроры, которые проводят опрос среди заключенных. - Никакого насилия не было. Пятеро заключенных нарушили режим содержания и призывали других следственных арестованных к беспорядкам. На данный момент областной прокуратурой проводится проверка. Ее итоги будут озвучены позже, - сообщил заместитель прокурора Атырауской области Бауыржан Жумаханов. Собравшиеся родственники заключенных просили показать им родственников, однако внутрь здания никого не впустили, так как на территории действует режим карантина. x-UlHQbLztw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.