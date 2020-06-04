В Уральске для всех желающих предоставляется прекрасная возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на определение антител к COVID-19 в рамках благотворительной помощи, оказанной фондом «Саби». Уральцы могут бесплатно проверить наличие антител к короновирусу в своем организме Оператором, выполняющим тестирование, выступает одна из частных лабораторий. Для прохождения экспресс-тестирования необходимо обязательно заполнить анкету на сайте www.cdl.kz. Далее эпидемиологи Министерства здравоохранения РК осуществляют выборку анкет на основе эпидемиологических критериев. После чего с пациентами связываются операторы контакт-центра и назначают для каждого из них индивидуальное время посещения процедурного кабинета. В целях соблюдения мер безопасности пациент должен соблюдать определенные правила, к которым относятся: • обязательное указание адреса электронной почты для получения результатов; • явка строго в указанное время; • обязательное наличие маски; • соблюдение дистанции 1,5-2 метра между посетителями процедурного кабинета. Экспресс-тестирование оценивает реакцию иммунной системы на коронавирус и выявляет в крови, взятой из пальца, специфические антитела классов IgM и IgG. • Антитела IgM являются ранними и вырабатываются через 7-10 дней после инфицирования. Они свидетельствуют об острой стадии заболевания. • Антитела IgG относятся к поздним и говорят о перенесенной инфекции с формированием иммунного ответа. Результат экспресс-тестирования озвучивается через 15 минут после сдачи анализа и приходит в электронном виде на почту, указанную при заполнении анкеты. Новости Компаний. Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г. выдана Департаментом здравоохранения г.Астана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.