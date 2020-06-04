Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель руководителя ДККБТУ Амантай Жумагалиев в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК. - В Атырауской области за последние сутки было зарегистрировано первые 2 летальных случая от коронавирусной инфекции. Также активными темпами увеличиваются показатели ковидных пациентов. В последние две недели в городе было зафиксировано 27 новых случаев заболевания, среди которых есть новорожденный. Если и дальше будут продолжаться нарушения карантинных мер, то это может привести к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Поэтому сейчас рассматривается вопрос усиления карантинных мер, - сказал Амантай Жумагалиев. Отметим, что за последние сутки в регионе выявлено 35 случаев заражения COVID-19. А общее количество больных достигло 1175 человек. За весь период в области выздоровели 532 ковидных пациента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.