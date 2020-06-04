Глава региона Гали Искалиев проинспектировал ход строительно-монтажных работ обводного напорного канализационного коллектора. Протяженность объекта составляет более пяти километров. Ремонтные работы проводит подрядная организация ТОО "Астанаинжкомстрой", на эти цели выделено более 1 млрд тенге. На сегодняшний день на участке улицы Шолохова выполнены 570 метров земляных работ и уложено 555 метров трубопровода. – Общая протяженность 5,3 километра. Сейчас по самотечной части сделано 704 метра, по напорной части - 800 метров. Работы ведутся согласно графику. За семь месяцев мы должны будем закончить. Здесь полностью меняют старую трубу на новую, - рассказал руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев. Гали Искалиев подчеркнул, что реконструкция канализационного коллектора должна вестись таким образом, чтобы из-за строительно-монтажных работ не страдало население. Напомним, в Уральске в 2019 и 2020 годах несколько раз были порывы на коллекторе, из-за чего часть города оставалась без воды. Власти организовывали подвоз. Как выяснилось, причина частых порывов - использование некачественных материалов при строительстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.