Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, вывоза граждан РК из-за рубежа, а также другие актуальные вопросы. Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом. В этой связи заместитель премьер-министра поручил акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возможным усилением ограничительных мер. – Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, — отметил Ералы Тугжанов.