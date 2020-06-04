По словам заместителя акима г.Аксай Доскана Кузенбаева, в районе городского полигона твердо-бытовых отходов обустраивается скотомогильник. - Подрядчиком является ИП «Старт». Сумма договора – 6 миллионов 232 тысячи тенге. Срок завершения работ - июль, - рассказал Доскан Кузенбаев. Как стало известно, на сумму 10 млн тенге в Аксае проведут обустройство 30 контейнерных площадок для ТБО, подрядчиком выяступает РГП «Енбек-Атырау». Работы должны завершиться в июле нынешнего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.