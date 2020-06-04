Торговые дома и кафе закрыты с 4 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два торговых дома и кафе закрыли в Уральске Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, в области создана мониторинговая группа, которая ежедневно проводит рейды по проверке соблюдения санитарных требований в условиях карантина. В состав группы входят санврачи, сотрудники полиции и сотрудники городского акимата. Выяснилось, что не все недавно открывшиеся объекты выполняют все санитарные требования. Так, за несоблюдение масочного режима и санитарно-дезинфекционного режима было закрыто кафе "Шубатхана", которое находится на пересечении улиц Карева и Мухита. Кроме этого, с 4 июня приостановлена деятельность торговых домов "Колос" и "Азиза". В них не было тепловизоров, допускалось скопление людей, не соблюдалась дистанция, сами продавцы находились без масок. Напомним, с 4 июня из-за несоблюдения санитарных норм был закрыт городской парк культуры и отдыха, а также приостановлено движение трех городских маршрутов.   Два торговых дома и кафе закрыли в Уральске Два торговых дома и кафе закрыли в Уральске Два торговых дома и кафе закрыли в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА