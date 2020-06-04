29 мая во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ДП Актюбинской области, по ул. 312 Стрелковой дивизии, при совершении угона автомашины марки ВАЗ-21115, с российским учетом задержана преступная группа, состоящая из трех человек. Подозреваемые с помощью отмычек открыли двери автомашины, путем замыкания проводов завели автомашину и совершили угон. – Сотрудниками патрульной полиции путем преследования автомашины была остановлена. Все члены преступной группы ранее неоднократно были судимы. Наряду с этим задержанные имеют непосредственную причастность к ряду квартирных и краж с автомашин имевших место на территории города Актобе. По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в полиции. Так же проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

r8SXDFs3VRU

