По словам людей, сотрудники КСК перестали убирать двор и подъезды, хотя повысили оплату за свои услуги на 370 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска пожаловались на бездействие КСК Многоэтажный дом по адресу: мкрн Северо-Восток, 19 был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Однокомнатные квартиры были распределены среди очередников. В их числе оказалась и Елена Ломилина. Женщина говорит, что КСК "Джамбула" отключил в их доме свет на лестничных площадках. Из-за этого у людей не было интернета и кабельного телевидения. В июне жителей многоэтажного дома огорчили увеличением тарифа за услуги кооператива собственников квартир. - КСК убрал дворника и техничку. Оплату повысил с 930 тенге до 1300. Без объяснений. Никаких собраний не проводилось. Сейчас мы сами должны все убирать. Во дворе мусор лежит. Здесь живут дети-сироты, инвалиды, ветераны. Они должны подниматься по лестнице в темноте, - рассказала Елена Ломилина. Отметим, что люди не являются собственниками жилья. Они вносят арендную плату в отдел ЖКХ. - Раньше КСК обещал нам, что в доме будут проводить ремонт, сделают детскую площадку. Живем 11 лет, но никто и ничего не сделал. Нам не жалко платить. Но за что? - спрашивает жительница дома Алмажай Муксанова. В КСК «Джамбула» заявили, что два дома, которые строили для очередников, являются проблемными. - Есть жители дома в мкрн Северо-Восток, 19, не платившие за услуги КСК по десять лет. Многие квартиры сдаются в аренду. Там долг больше двух миллионов тенге. Мы решили отключить свет в местах общего пользования. Люди сами могут подключить лампы и оплачивать через свой счетчик. Также для экономии сократили дворника и техничку, - заявил председатель КСК «Джамбула» Юрий Красноштанов. Отметим, что в ближайшее время грядет очередная реформа ЖКХ, и жители многоэтажных домов сами станут выбирать организацию, которая будет обслуживать их жильё.