Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 1 июня в регионе официально начался купальный сезон, однако пляжи еще не открылись. Для безопасности населения полицейские призывают актюбинцев не купаться в запрещенных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без внимания детей. – С 27 мая конным патрулем ДП области было выявлено 14 фактов купания в неустановленных местах, за что актюбинцы были предупреждены согласно статье 364 КоАП РК "Нарушение правил общего водопользования". Выявлено два человека, распивавших спиртные напитки в общественных местах, задержан один человек за хранение наркотиков, - сообщили в полиции. Всего в этом году планируется открытие в регионе более 50 пляжей, в том числе девять - в Актобе и 42 в районах области. Купальный сезон начался, однако пляжи еще не заработали.