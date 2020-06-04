По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается 30 градусов тепла, ночью +18. В Атырау днем дождь, 32 градуса выше нуля, ночью +21. В Актобе также дождь, днем 26 градусов выше нуля, ночью +17. Дождь с грозой ожидается в Актау. Днем +32 градуса, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.