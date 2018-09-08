7 сентября в Казахском драматическом театре имени Х.Букеевой прошел конкурс "Жайык Аруы - 2018". В конкурсе участвовали 13 красавиц со всей области. Стоит отметить, что конкурс проходил под девизом "Красота без границ". - В этом году конкурс у нас особенный. Мы хотели дать возможность для девушек с ограниченными физическими возможностями выступить на одной сцене с обычными девушками. Мы рискнули и сделали конкурс таким. Поэтому трое наших участниц будут необычными. Это Оксана ПИРОГ, Айымгуль ИМАГАЛИЕВАа и Аружан МУКАШ. Им это стоило огромных усилий. Ведь здесь также речь идет о борьбе с собственными страхами и установками, - рассказала организатор конкурса Жулдыз КУСПАНОВА. По словам организаторов, требования к девушкам были очень жесткими. В кастинге участвовали около 60 девушек. Из них были отобраны 20. До финала дошли 13 красавиц. Готовться к конкурсу девушкам помогала "Мисс Казахстан-2010" Жанна ЖУМАЛИЕВА. Второй вице-мисс Уральск-2018 стала Аружан МУКАШ. Девушка передвигается при помощи инвалидной коляски. Но несмотря на это, достойно выступила на конкурсе. - Для меня это самая большая победа. Я очень сильно волновалась. Но я переборола все свои страхи, - рассказала Аружан МУКАШ. Первой вице-мисс Уральск-2018 стала Асель ДАУЛЕТБАЕВА. Самой красивой девушкой Уральска была названа 16-летняя школьница Айдана КАРИМОВА, которая является ученицей школы-гимназии №44. - Я очень счастлива. Меня переполняют эмоции. Я надеюсь, что я достойно представлю наш город на конкурсе "Мисс Казахстан 2018", - заявила девушка. Отметим, что победительница конкурса красоты получила телевизор от акимата города, норковую шубу и туристическую путевку в Чехию на двоих от спонсоров, а также традиционную корону и ленту победительницы.