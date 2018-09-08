Всем известно, что сейчас остро стоит вопрос о сохранении популяции осетровых пород. В этой связи специалисты ЗКАТУ имени Жангир хана каждый год занимаются разведением и выращиванием данной породы рыб. - Мы сейчас занимаемся искусственным разведением осетра. В нашей лаборатории созданы все условия для этого. Сегодня мы выпустили 12 рыб. Это является ежегодной акцией, которую проводит наш университет. На сегодняшний день у нас есть около тысячи рыб. Мы планируем в ближайшие 2 года увеличить эту цифру в несколько раз, - рассказал научный сотрудник ЗКАТУ имени Жангир хана Артур ТУМЕНОВ. Стоит отметить, что первую рыбу выпустил аким города Мурат МУКАЕВ. Также в этот же день на Арбате по улице Дины Нурпеисовой была организована программа "Променад". В мероприятии приняли участие все школы города, танцевальные коллективы, мастера-ремесленники, спортсмены, певцы, музыканты и художники. - Сегодня здесь проходят ежегодные гулянья. Здесь мы организовали большую выставку цветов, в которой принимают участие все школы города. Чуть дальше у нас расположена спортивная площадка. Там идут соревнования по армрестлингу, тогызкумалаку, шашкам и шахматам. Дальше вы можете увидеть действия "Танцующий город", в котором принимают участие все танцевальные коллективы нашего города. Их более 12. Фестиваль закончится батлом брейкеров. Дальше по арбату можете увидеть фотовыставку "Наш любимый город". Там же есть фотозона, где гостей ждут театральные артисты, переодетые в трансформеров, в ростовых кукол, мимов. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с днем города , - рассказала художественный руководитель культпросвет объединения Лариса ГРИГОРЬЕВА. В праздничном мероприятии приняли участие жители и гости города, которые с удовольствием принимали участие во всех конкурсах и викторинах. Многие пришли сюда с детьми, которые были в восторге от ростовых кукол и анимационных героев. - Дети наши в восторге от всего. Столько радости им подарили сегодня организаторы. Все проходит на высшем уровне. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации такого масштабного праздника. Поздравляю всех с Днем города. Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой, - заявила жительница города Алтынай САБИТОВА. Поздравить собравшихся с праздником пришел аким города Мурат МУКАЕВ, который отметил, что с каждым годом праздник набирает популярность среди уральцев. - Каждую вторую субботу сентября мы отмечаем День города. Наш Уральск имеет очень богатую историю. Мы постарались организовать для наших горожан интересные мероприятия. В городе проводится много работы по благоустройству и облагораживанию. Вчера мы открыли наш деповской мост, сдали несколько новых домов, строим парки и скверы, ремонтируем дороги. Эти работы будут продолжаться и в будущем. Я призываю всех жителей и гостей города принять участие в развитии и процветании нашего любимого города. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, - заявил Мурат МУКАЕВ.