ДТП произошло сегодня, 8 сентября, около 15.00 по Самарской трассе на перекрестке у въезда в поселок Мичурино, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажирский автобус столкнулся с автомашиной марки "ВАЗ 2115". По словам очевидцев, автобус двигался из города в поселок Мичурино. При повороте столкнулся с "ВАЗ 2115".  В результате ДТП серьезно пострадал легковой автомобиль. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности ДТП выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА