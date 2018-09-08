Пассажирский автобус столкнулся с автомашиной марки "ВАЗ 2115". По словам очевидцев, автобус двигался из города в поселок Мичурино. При повороте столкнулся с "ВАЗ 2115". В результате ДТП серьезно пострадал легковой автомобиль. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности ДТП выясняются.