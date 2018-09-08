Первым делом Рустам МИННИХАНОВ и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетили татарскую мечеть, где встретились с мусульманским духовенством. Далее, возложив цветы к памятнику Габдуллы Тукая, где было организовано выступление чтецов стихотворений поэта на казахском и татарском языках. Также гости возложили цветы к памятнику великого казахского поэта Абая. Далее почетные гости встретились с делегациями этнокультурных объединений татар РК в Доме Ассамблеи народа Казахстана. - Я очень рад, что сегодня нахожусь вместе с вами на этом замечательном празднике. Примечательно, что встреча проходит именно в Доме дружбы. Ведь татарский и казахский народы очень близки друг другу по духу. Я не в первый раз посещаю ваш город. Мне все очень нравится. Желаю Казахстану процветания и мирного неба над головой, - отметил Рустам МИННИХАНОВ. Далее праздник продолжился на площади Первого Президента, где почетные гости посетили татарский национальный праздник Сабантуй. Здесь была построена этнодеревня - татарское подворье. Здесь разместился своего рода поселок, где представители татарской национальности постарались наглядно показать жизнь и быт народа. Готовились национальные блюда. - Мы находимся в подворье Актанышского района республики Татарстан. Мы приехали очень большой делегацией. Это государственный ансамбль Агидель, который находится также в Актанышском районе и работники культуры. Всего приехало 150 человек. Мы очень рады поучаствовать в таком празднике. Ваш город нам очень нравится. Люди приветливые и жизнерадостные. Нас тепло встретили. Мы уже третий день находимся в вашем городе. Нам все очень нравится, - рассказала заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского муниципального района по социальным вопросам Ляйсан НУРЛЫЕВА. По словам организаторов, праздник Сабантуй обычно проходит в начале лета, когда на полях заканчиваются полевые весенние работы. В переводе на русский "Сабантуй" означает "Праздник плуга". Этот праздник уходит своими корнями в глубокую древность, когда полагалось песнями и танцами задабривать духов плодородия в надежде на хороший урожай. Со временем на смену духам плодородия пришли агрономы, а традиция отмечать Сабантуй песнями и танцами благополучно дожила до наших дней. Стоит отметить, что на площади была организована выставка-ярмарка и концертная программа, в которой приняли участие не только представители татарских обществ со всей области, но и все представители районов ЗКО, которые постарались показать жителям и гостям города настоящий казахский ауыл. Были развернуты белоснежные юрты, все участники были одеты в национальную одежду, площадь была красочно оформлена, повсюду слышались звонкий смех и веселая музыка. - Мы приехали из Каратобинского района ЗКО. Мы будем показывать традицию тусау кесер. Когда ребенок только начинает делать первые шаги, проводится такой обряд. Уважаемый человек перерезает черно-белую ленту, которой перевязывают ноги ребенка. Черно-белая, потому что в жизни каждому человеку встречается и добро, и зло, бывают и черные, и белые полосы, но все их надо пережить-перешагнуть. Мы бы хотели, чтобы наш почетный гость Рустам МИННИХАНОВ сам лично перевязал веревку, - рассказал заместитель акима Каратобинского район Жасулан СУЛТАН. Тем временем в амфитеатре дома культуры имени Кадыра Мырза Али проходила схватка - народная татарская борьба татарча корэш. В ней будут участвовать борцы из Казахстана и Татарстана в абсолютном весе. Главный приз - автомобиль выиграл спортсмен из города Костанай Талгат ЖИЕНТАЕВ. Второе место было присуждено нашему земляку Олжасу СУЛЕЙМЕНОВУ. Третье место завоевал борец из Актобе.