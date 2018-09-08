Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут днем +28 градусов, ночью +10. В Атырау погода без осадков. Днем +29 градусов, ночью 16 градусов выше нуля. В Актобе ясная погода без осадков. Днем +24 градусов, ночью +11. По прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Днем +30, ночью +19.