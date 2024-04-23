В Бурабайском районе 65-летнюю женщину подозревают в убийстве своего внука, тело которого было найдено в огороде дома. Полиция установила, что это не единственный случай насилия в семье. Пенсионерку также подозревают в избиении брата умершего мальчика, сообщает Orda.kz.

16 апреля в районную больницу доставили пятилетнего ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головы. По словам бабушки, он получил травмы, упав на кафельный пол в ванной. Однако медики в ходе осмотра выявили признаки избиения и тут же сообщили в полицию.

Правоохранительные органы во время расследования установили, что документы, представленные на имя мальчика, принадлежат его погибшему брату, который умер четыре года назад.

– Сотрудники полиции выявили факт смерти малолетнего ребёнка и его последующее захоронение без уведомления соответствующих государственных органов. В ходе проверки по факту обращения в медицинское учреждение с телесными повреждениями мальчика 2019 г. р., установили, что документы ребёнка принадлежат его брату 2018 г. р. Он умер четыре года назад при невыясненных обстоятельствах и был захоронен, - рассказали подробности дела в ДП Акмолинской области.

По обоим случаям полиция начала досудебное производство в отношении 65-летней жительницы Щучинска. Подозреваемая находится под стражей.

Также проводится расследование по факту небрежного отношения к своим обязанностям со стороны органов, ответственных за воспитание и уход за усыновленными и попавшими под патронат детьми.