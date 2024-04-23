В Казахстане уже украли 1 млрд тенге, выделенный на противопаводковые мероприятия

Председатель агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов поручил проверить расходование средств, которые были предназначены для строительства гидросооружений. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.

– Руководителям территориальных департаментов Агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек, - сказал он.

Напомним, квазигоскомпании, предприниматели, общественные фонды уже выделили свыше 140 миллиардов тенге.

Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.

Однако в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау уже зарегистрированы уголовные дела по признакам хищения. Пять человек признаны подозреваемыми. Предварительная сумма ущерба превысила один миллиард тенге. Эти средства выделялись ранее на содержание гидросооружений.

В ведомстве также подчеркнули, что необходимо обратить внимание на то, что воспользоваться ситуацией могут и мошенники, объявляющие сборы денег якобы на помощь пострадавшим.

Вместе с тем особое внимание поручено уделить недопущению роста цен. Для этого будут продолжать мониторинг стоимости продуктов питания, питьевой воды и лекарственных средств.

В Агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы. Борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов.

О фактах злоупотребления полномочиями, хищении казахстанцы могут пожаловаться через телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.