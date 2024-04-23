— На реке Жайык в посёлке Январцево уровень воды составляет 894 сантиметра, спад воды за сутки составил 6 сантиметров. На гидропосту в Уральске уровень воды — 864 сантиметр, подъём воды составил 2 сантиметра. На реке Жайык село Кушум уровень составляет 856 сантиметров, за сутки отмечен подъем на 5 сантиметров. На гидропосту в Тайпаке уровень составил 529 сантиметров, за сутки вода прибыла на 8 сантиметров, — рассказал Олжас Садыров.

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Олжас Садыров доложил оперативную обстановку по ЗКО на 23 апреля.По его словам, уровень подъема воды ожидали до 9 метров. — Пик паводка ещё не закончился, ведётся мониторинг. По прогнозам в РГП «Казгидромет» ожидаем спад воды, — сказал он.