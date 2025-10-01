Наряду со школьными учителями награды из рук президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.

Наряду со школьными учителями награды из рук президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями, сообщает Акорда.

За значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены орденом «Парасат»:

Жанбершиев Улжан – доцент НАО «Кызылординский университет имени Коркыт ата» Министерства науки и высшего образования;

Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования;

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено:

Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC, город Астана;

Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область;

Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы;

Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО «Республиканская физико-математическая школа», город Алматы;

Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 7 «Туран», Туркестанская область;

Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ «Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова», город Кызылорда;

Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ «Специализированный лицей-интернат «Дарын» для одаренных детей», Жамбылская область;

Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ «Лицей № 161 имени Ж. Жабаева», город Алматы;

Шералхан Гульмире – учителю ГКП «Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева», город Шымкент.

Орденом "Құрмет" награждены:

Мергенбаева Назигуль Оразбаевна – учитель КГУ «Школа-гимназия № 206», город Алматы;

Оспанова Айман Кадыровна – учитель КГУ «Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова», город Алматы;

Тазабекова Рахат Касымовна – ветеран труда, Алматинская область;

Танатканова Нагима Джакуповна – ветерана труда, город Алматы;

Тулепова Лаззат Жайшылыковна – директор КГУ «Областная специальная школа интернат», Атырауская область;

Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитатель КГУ «Областная детская деревня семейного типа», Западно-Казахстанская область.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» наградили:

Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ «Школа-лицей № 35», Западно-Казахстанская область;

Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП «Высший строительно-экономический колледж», Северо-Казахстанская область;

Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП «Колледж информационных технологий», Павлодарская область;

Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ «Средняя школа № 7 имени К. Ушинского», город Талдыкорган;

Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ «Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области»;

Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя Частного учреждения «Комплекс школа – детский сад «Школа Будущего «Әділет», Карагандинская область;

Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ «Гимназия № 8», город Жезказган;

Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП «Геологоразведочный колледж», область Абай;

Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ «SOS Детская деревня Астана», город Астана.

Медалью «Шапағат» награждены:

Лукашевич Александр Аркадиевич – директор ТОО Urban School, город Астана;

Шаңбаев Дархан Түгелбайұлы – преподавател ГКП «Актюбинский высший политехнический колледж».

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.