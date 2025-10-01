В двух областях ожидается понижение температуры воздуха до трех градусов мороза.

По данным РГП «Казгидромет», ночью 2 октября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов.

В Атырауской области оиждается ясная, солнечная погода без осадков. Днем до 22 градусов тепла, ночью +7.

В Актюбинской области малооблачно. Температура воздуха составит +15 градусов днем, и до трех градусов мороза - ночью.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 25 градусов тепла, ночью до +13.



