Согласно новому постановлению, в области вводится ограничение передвижения населения с 00.00 до 06.00. В случаях необходимости передвижения в указанное время необходимо зарегистрироваться на сайте www.STOPCOVID.KZ либо оставить заявку по телефону «109». Стоит отметить, что теперь торговые центры, дома, продовольственные и непродовольственные рынки, а также общественный транспорт могут функционировать в праздничные и в выходные дни. В списке запрещенных мероприятий теперь значатся корпоративы и утренники. Постановление вступает в силу с 9 декабря 2020 года.