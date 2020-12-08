Иллюстративное фото из архива "МГ" – С 1 января 2020 года по сегодняшний день инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведены 43 инспекционные проверки и восемь сертификаций эксплуатанта. Приостановлена деятельность шести операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Bek Air, Sigma Airlines, - говорится в сообщении. Авиационная администрация Казахстана провела 240 инспекционных проверок воздушных судов, выдала 79 свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов, 145 сертификатов летной годности, 17 сертификатов организации сертификата ТОиРАТ. – Сертифицировано 20 аэропортов, проведено 15 инспекционных проверок. Оказано 2638 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу, 13 государственных услуг авиационным учебным центрам. Приостановлена деятельность трех авиационных учебных центров: Bek Air, ULTUGA и Sky School, - добавили в МИИР.