Преступную группу, вымогавшую деньги у предпринимателей, задержали атырауские полицейские, передаёт Polisia.kz.

Задержание шестого декабря провели сотрудники управления по противодействию экстремизму. Четверо подозреваемых 1991, 1996 и 1998 годов рождения вымогали у бизнесменов 10 миллионов тенге. Их схватили при передаче 2,6 миллионов тенге.

— Подозреваемые являются представителями деструктивных религиозных течений. Группа шантажировала потерпевших с марта. Выясняется их причастность к другим преступлениям, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 194 УК РК «Вымогательство».