В Атырау в этом году установят пять новогодних ёлок. Их оплатят спонсоры.

Пока праздничное настроение создают украшенные бизнес-объекты. Власти оформлять город к Новому году ещё не начали. В пресс-службе акимата Атырау рассказали, что в нынешнем году за украшения будут отвечать социально ответственные компании: NCOC, «КазТрансОйл», BI, АИС, АНПЗ, BAZIS-A.

— За счёт спонсорской помощи в городе установят пять 18-метровых ёлок на территориях аэропорта, железнодорожного вокзала, в микрорайоне Центральный, на Арбате (в Привокзальном) и в Балыкши, — сообщили в ведомстве.

Иллюминации и новогодние уличные декорации также оплатят спонсоры. А вот за салют ручается акимат.

— Фейерверк в новогоднюю ночь планируется за счёт средств городского бюджета, — подчеркнули в горакимате.

Лина Ойлова