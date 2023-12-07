В Казахстане участились случаи мошенничества, когда от имени потерпевших всем контактам в WhatsApp рассылают просьбу выслать деньги, передаёт Polisia.kz.

— Злоумышленники получают доступ к аккаунту, используя вредоносную ссылку. Призываем не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются. Как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам. Не вводите свои личные данные, — рекомендует глава управления криминальной полиции Алматы Куатбек Науатов.

Если вы подозреваете, что случайно прошли по подозрительной ссылке, проверьте наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту. Зайдите в настройки приложения и перейдите во вкладку «Привязанные устройства». Если там отобразиться неизвестное устройство, немедленно выйдите из этой сессии.