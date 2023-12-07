Тело пропавшего 29 ноября Тимура Попова обнаружили полицейские.

Мужчина 29 ноября и не вернулся. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что он доехал на такси до Талгара. Там направил с телефона сигнал SOS своей супруге.

— Седьмого декабря в 11:00 сотрудники полиции провели обследование русла реки Талгарка. Это в полутора километрах от места подачи сигнала с телефона. В результате в воде обнаружено тело без вести пропавшего мужчины, — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.