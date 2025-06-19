Сегодня депутаты Сената приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.
Закон инициирован депутатами Парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. Документ разработан по поручению президента, озвученному в апреле 2025 года.
Под действие амнистии подпадают:
- лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
- осужденные за преступления средней тяжести без ущерба либо при его полном возмещении;
- представители социально уязвимых слоев населения.
При этом амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких преступлений.
По предварительным данным, амнистия коснется более 15 тысяч осужденных. Из них 4,1 тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, еще более 11 тысяч – получат сокращение срока или размера основного наказания.
Закон вступит в силу после подписания главой государства.