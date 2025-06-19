Ожидается, что амнистия коснется более 15 тысяч осужденных. Из них 4,1 тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности и наказания.

Сегодня депутаты Сената приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.

Закон инициирован депутатами Парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. Документ разработан по поручению президента, озвученному в апреле 2025 года.

Под действие амнистии подпадают:

лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;

осужденные за преступления средней тяжести без ущерба либо при его полном возмещении;

представители социально уязвимых слоев населения.

При этом амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких преступлений.

По предварительным данным, амнистия коснется более 15 тысяч осужденных. Из них 4,1 тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, еще более 11 тысяч – получат сокращение срока или размера основного наказания.

Закон вступит в силу после подписания главой государства.