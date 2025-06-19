С 9 по 12 июля на площадке фестиваля состоится официальный этап TEKKEN World Tour 2025 (Dojo Series) — международного турнира по компьютерной игре в жанре «файтинг» Tekken 8.

Ожидается, что более 90 игроков сразятся за рейтинговые очки, необходимые для выхода на мировой финал, а также за призовой фонд 400 000 тенге. Турнир организован при поддержке Qazaqstan Tekken Fighters (QTF) — крупнейшего фанатского сообщества Tekken в Центральной Азии.

В рамках турнира ожидается участие профессиональных и полупрофессиональных игроков не только из Казахстана, но и из соседних стран. Программа включает прямые трансляции матчей, финальный этап сражений топ-8 игроков, а также внетурнирные активности с участием про-геймеров из других файтинг-дисциплин — Street Fighter 6, Guilty Gear Strive и Dragon Ball FighterZ.

Помимо основных матчей пройдут показательные выступления, мини-ивенты, челленджи и живое общение с профессионалами. На площадке будет представлена зона с эксклюзивным мерчем по Tekken 8.

Турнирная программа растянется на четыре дня. 9 июля пройдет регистрация участников и сайд-ивент по Dragon Ball FighterZ. 10 июля начнутся основные матчи и состоится дополнительное событие по Guilty Gear Strive. 11 июля пройдут плей-офф-матчи, а также активность по Street Fighter 6. Финал турнира состоится 12 июля.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке: start.gg/tournament/comic-con-2025-astana. Участие возможно только при наличии билета на фестиваль, приобрести который можно на comicconastana.kz/ticket.

Внутри фестиваля Comic Con Astana файтинг-турнир пройдет на площадке Otaku Zone, которая представит зрителям яркую панораму азиатской поп-культуры — от аниме и манги до моды, музыки и дорам. Гейм-зона, в свою очередь, дополнит эту атмосферу интерактивом и ностальгией по культовым играм.

Посетителей ждёт библиотека из более чем 1000 игр, возможность сыграть в кооператив вместе с популярным блогером, а также два полноценных сегмента: современный (PlayStation 5, ПК, игровые рули) и ретро (SEGA, Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2).

Особым элементом гейм-зоны можно считать стенд компании Retro Genesis — производителя осовремененных версий классических игровых приставок. Посетители смогут протестировать линейки Canonic и Fusion: первые обеспечивают полную совместимость с оригинальными картриджами, вторые — позволяют эмулировать сразу несколько консолей с современным функционалом.

Comic Con Astana-2025 станет самым масштабным мероприятием за всю историю фестиваля и одним из крупнейших событий в сфере поп-культуры на пространстве СНГ. В 2025 году фестиваль продлится пять дней (с 9 по 13 июля) и впервые займет две масштабные площадки: стадион «Астана-Арена» и МЛД «Барыс-Арена».

С момента своего основания в 2019 году конвент прошёл путь от локального мероприятия до полноценной международной платформы, объединяющей представителей киноиндустрии, анимации, комиксов, видеоигр, косплея и цифрового искусства.

Хэдлайнером фестиваля в 2025 года также является Энди Серкис – британский актёр, режиссёр и новатор в области технологий захвата движения. Его вклад в развитие цифровых персонажей в кино считается революционным. Наиболее известные работы: Голлум («Властелин колец»), Цезарь («Планета обезьян»), Верховный лидер Сноук («Звёздные войны»), Альфред Пенниуорт («Бэтмен», 2022), Кинг-Конг (ремейк Питера Джексона), Улисс Кло (киновселенная Marvel), Кино Лой («Андор»). Также Серкис является режиссером фильмов «Веном 2», «Маугли», грядущего проекта «Властелин колец: Охота на Голлума».





В разные годы хэдлайнерами Comic Con Astana выступали признанные звёзды мировой индустрии, среди них – Мадс Миккельсен, Пилу Асбек, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт и другие.



