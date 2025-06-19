Мужчина работал тренером по вольной борьбе и воспитал немало призеров чемпионатов Казахстана.

Нурболу Бердыгалиеву было 38 лет, он родом из Байганинского района Актюбинской области. Известного спортсмена, который занимался вольной борьбой, воспитал десятки спортсменов, не стало 17 июня вечером. Он погиб, спасая 9-летнюю девочку, которая упала в старый колодец. Несчастный случай произошел в селе Жарлы Байганинского района. Колодец, которым давно не пользовались, был полон мусора, находился между двумя домами, по данным спасателей, глубина его была 10 метров. Туда поздно вечером и упал ребенок.

Нурбол Бердыгалиев бросился ее спасать и погиб сам. Он не смог выбраться.

В 22:13 спасатели вытащили его и ребенка, они были без сознания, несмотря, на оказанную медицинскую помощь, оба скончались. Предварительная версия – отравление.

В ДП Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «МГ», Нурбол Бердыгалиев трудился тренером в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. С сентября 2017 года он переехал в село Жарлы и начал работать тренером по вольной борьбе в филиале ДЮСШ. С того времени и до конца своей жизни он подготовил около 40 призёров и победителей республиканских и областных соревнований. Кроме того, 20 его учеников выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан». У него осталось 6 детей .

Односельчане говорят, что он был примером для детей и молодежи, таким и останется памяти земляков.

Фарида ЗАРИП