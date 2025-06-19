Нурболу Бердыгалиеву было 38 лет, он родом из Байганинского района Актюбинской области. Известного спортсмена, который занимался вольной борьбой, воспитал десятки спортсменов, не стало 17 июня вечером. Он погиб, спасая 9-летнюю девочку, которая упала в старый колодец. Несчастный случай произошел в селе Жарлы Байганинского района. Колодец, которым давно не пользовались, был полон мусора, находился между двумя домами, по данным спасателей, глубина его была 10 метров. Туда поздно вечером и упал ребенок.
Нурбол Бердыгалиев бросился ее спасать и погиб сам. Он не смог выбраться.
В 22:13 спасатели вытащили его и ребенка, они были без сознания, несмотря, на оказанную медицинскую помощь, оба скончались. Предварительная версия – отравление.
В ДП Актюбинской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как стало известно «МГ», Нурбол Бердыгалиев трудился тренером в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. С сентября 2017 года он переехал в село Жарлы и начал работать тренером по вольной борьбе в филиале ДЮСШ. С того времени и до конца своей жизни он подготовил около 40 призёров и победителей республиканских и областных соревнований. Кроме того, 20 его учеников выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан». У него осталось 6 детей .
Односельчане говорят, что он был примером для детей и молодежи, таким и останется памяти земляков.
Фарида ЗАРИП