Анализ смывов из школьной столовой в Аксае не показал наличие какой-либо инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента по защите прав потребителей Сергея ЩЕРБИНЫ, со всех продуктов в школьной столовой были взяты пробы. - Были взяты пробы с яблок на наличие нитратов, однако экспертиза показала содержание нитратов - 55 мг/кг при норме 60 мг/кг, - рассказал Сергей ЩЕРБИНА. - Кроме того были взяты пробы с продуктов питания в столовой - с молока, творога, воды и масла. Однако результаты санитарно-химической и микробиологической экспертиз отрицательные. Кроме того было взято 40 смывов с предметов кухни, посуды, рабочей одежды, с рабочих мест и рук работников столовой. В этих смывах кишечной инфекции и патогенного стафилококка обнаружено не было. Сергей ЩЕРБИНА также сообщил, что всего в больницу были доставлены 22 школьника. У 5 наблюдались симптомы, схожие с отравлением. - Однако пищевого отравления и инфекции не было обнаружено ни у кого. Двоим детям был поставлен диагноз "острый гастрит". Таким образом, мы полностью исключаем пищевое отравление у детей, - заявил Сергей ЩЕРБИНА. Напомним, 20 ноября 22 ученика аксайской школы попали в больницу с подозрением на пищевое отравление. Все дети жаловались на боли в животе. Руководитель отдела образования Бурлинского района Орынбасар ТУЛЕМИСОВ на следующий день сообщил, что отравления у детей не было. Однако в управлении здравоохранения ЗКО заявили, что в школьной столовой были взяты необходимые смывы для проведения экспертизы.