Участие в семейных соревнованиях приняли все сотрудники прокуратуры Атырауской области - областного аппарата, военной, транспортной прокуратуры, УКПС и СУ ГП РК, прокуратуры города Атырау и районных отделов. В рамках Дня семьи прошли состязания по мини-футболу, семейной эстафете, перетягиванию каната, настольному теннису, поднятию гири и армреслингу. Победителям, отличившимся сотрудникам и членам их семей вручены кубки, медали и ценные призы. За призовые места боролись 66 детей. Как отметил прокурор области Ернат СЫБАНКУЛОВ, командный дух сотрудников играет немаловажную роль в формировании эффективного коллектива. При этом знакомство с членами семей должно положительно повлияет на атмосферу в коллективе, а последующая дружба между семьями укрепит связь между сотрудниками.