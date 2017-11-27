Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в маслихате г. Уральск, на публичных слушаниях комиссии маслихата будет рассмотрен вопрос о присвоении названий нескольким улицам и скверам в городе. - Планируется дать названия 24 улицам в микрорайоне ПДП-1 и 50 - в ПДП-2 в поселке Деркул, 17 улицам в микрорайоне Жулдыз. Также будет присвоено название 5 микрорайону, новой площади и скверу в районе Ремзавода, - пояснили в городском маслихате. Однако когда именно пройдут слушания в маслихате - не сообщили. Как отметили в маслихата, в слушаниях обязательно будут участвовать жители данных улиц и микрорайонов. Свои предложения о наименовании можно оставить в акимате и маслихате г. Уральск. Стоит отметить, что данные улицы и скверы ранее названий не имели.