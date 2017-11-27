Фото из соцсети В момент столкновения в «ГАЗели» находились 36 человек, среди пассажиров были несовершеннолетние студенты, которые возвращались домой после занятий. Водитель нарушил правила перевозки пассажиров, имел место перегруз. В день происшествия 9 человек погибли на месте ЧП. 27 пострадавших были госпитализированы в жанаозенскую городскую центральную больницу, 9 из них в крайне тяжелом состоянии поступили в реанимационное отделение. Позже трое были перевезены в Мангистаускую областную больницу - двое детей в детскую областную больницу и один взрослый в нейрохирургическое отделение МОБа. - Состояние шестерых пострадавших, находящихся в реанимационном отделении в жанаозенской больнице, стабильно тяжелое, но без ухудшения. Еще 18 человек лежат в отделении травматологии, их состояние стабильное, без ухудшения. Состояние двух пациентов в детской областной больнице крайне тяжелое, оба ребенка находятся на аппарате искусственного вентилирования легких. К сожалению, 10-летней девочке в связи с полученными травмами медики были вынуждены ампутировать ноги, - рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Клара ОРАЛБАЕВА. В пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» заявили, что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует причины происшествия. - При следовании со скоростью 60 км/ч машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки». - По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц", а также по ч. 3 статьи 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Начато досудебное расследование, - сообщил представитель прокуратуры Жанаозена. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что «ГАЗель» 2000 года выпуска была арендована у частного лица предпринимателем Таныбаем КЕЙСИКОВЫМ, который выиграл тендер на пассажирские перевозки по маршрутам №№2 и 3. Машина была исправна. Автомобиль двигался по маршруту Жанаозен - Тенге. На предпоследней остановке, которая находится у колледжа, в салон автомобиля сели 15 человек - студенты. В ДВД Мангистауской области рассказали, что дежурный по переезду находился на работе в состоянии лёгкого опьянения. - Он задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК - "Основания задержания". По словам дежурного, машинист вовремя не передал сигнал о приближении, поэтому он не смог своевременно среагировать. Водитель «ГАЗели», гражданин Узбекистана 1967 года рождения, скончался на месте происшествия. В каком состоянии находился водитель, покажут результаты медицинской экспертизы, - рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию Алдирза КУАНЫШКЕРЕЕВ . В пресс-службе акима Мангистауской области сообщили, что пострадавшим в ДТП в Жанаозене выделят 20 миллионов тенге. Семьи погибших получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим. Кроме того, государственные служащие Мангистауской области приняли решение о перечислении своего однодневного заработка для материальной помощи пострадавших в ДТП. При акимате Жанаозена создана комиссия, которая будет оказывать помощь семьям пострадавших. Открыт специальный фонд. Работу комиссии и фонда контролирует аким Мангистауской области Ералы ТУГЖАНОВ.Фото из соцсети